Ключ расшифрования ДЭГ в Москве разделили между пятью хранителями

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В Московской городской избирательной комиссии провели церемонию разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ключ представляет собой программный код, преобразующий поступающие в блокчейн голоса избирателей в наборы символов. Благодаря этому никто не может знать о том, какой выбор сделали граждане. Только после сборки ключа, которая проводится после завершения голосования, организаторы процесса смогут подвести итоги.

«Разделение ключа расшифрования ДЭГ на несколько частей накануне дней голосования гарантирует, что итоги выборов останутся неизвестны до завершения процесса голосования, - заявил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. - Только после обратной процедуры соединения ключа, которая проводится после того, как в блокчейн поступят последние голоса избирателей, начнутся расшифровка и подсчет голосов. Анонимность волеизъявления каждого конкретного избирателя сохранится».

«Незыблемым правилом сегодняшней процедуры является то, что она проходит открыто и гласно, - отмечает председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. - Элементом открытости этого процесса служит и то, что запись ключа расшифрования ЭГ и ДЭГ осуществляется на отдельные внешние носители информации. Иными словами – организаторы выборов и участники избирательного процесса должны видеть, что важнейшие составляющие процесса электронного голосования сохранены публично. Без сборки ключа из отдельных частей, находящихся у ответственных хранителей, невозможно будет узнать, как голосовали избиратели в Москве в течение отведенного для этого времени. Именно поэтому определено, что разделение ключа расшифрования на пять частей проводится накануне первого дня голосования».

Части ключа получили глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, политолог Александр Асафов, ректор МГЮУ им. Кутафина Виктор Блажеев, глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, блогер Кирилл Шулика. Процедура соединения ключа состоится 8 сентября, через 15 минут после окончания голосования в Мосгоризбиркоме.