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НОВОСТИ

Тему Афганистана республиканцы ходят сделать центральной в критике демократов - WP

21:35 07.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканцы в Конгрессе США намерены расширить расследование, касающееся вывода американских войск из Афганистана, кандидат в президенты Дональд Трамп хочет сделать эту тему центральной с точки зрения критики демократов перед выборами. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

По данным газеты, республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса планируют приобщить к расследованию показания американских военных, которые руководили американскими войсками в Кабуле в августе 2021 года. Некоторые из них ранее подвергали критике решения администрации президента США Джо Байдена, касающиеся Афганистана.

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