Выборы в Грузии проходят на фоне беспрецедентного вмешательства извне — премьер Грузии
12:00 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Период выборов в Грузии проходит на фоне беспрецедентного вмешательства из-за рубежа. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.
«К сожалению, эти [парламентские] выборы проходят на фоне беспрецедентного вмешательства извне. Хорошо, что это беспрецедентное зарубежное вмешательство, противоречащее избирательным принципам, на самом деле не отразится на итогах выборов», — сказал Кобахидзе.
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