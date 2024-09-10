На первом Всероссийском слете волонтеров определили лучшие решения для применения по всей стране

15:40

На Всероссийском слете волонтеров Сбера, который прошел на Байкале, собрались более 400 социальных лидеров из России и других стран, где работают представительства банка. Переосмысление ценности волонтерства для сотрудников, бизнеса и общества в целом стало главной темой слета. Представители бизнеса и НКО определили волонтерство как новый формат лидерства для человекоцентричных организаций. По мнению экспертов, корпоративный волонтер, меняя себя и мир вокруг, создает среду позитивных изменений и доверия в бизнесе и обществе.

Участники обсудили предпринимательские подходы в реализации социальных проектов с опорой на опыт бизнесменов. Кроме того, делегаты слета представили свои проекты в формате социальных франшиз и определили лучшие решения для тиражирования по всей России.

Во время «полевого» дня волонтеры Сбера подняли со дна Байкала 1,5 т мусора (брошенные сети, шины, шпалы и другие предметы), высадили 3000 саженцев сосны на территориях, пострадавших от лесных пожаров возле поселка Большое Голоустное, построили две пикниковые зоны на экотропе «Исток Ангары», убрали мусор на набережной Байкала и диком пляже в посёлке Листвянка.

«Волонтерскому движению Сбера уже больше 15 лет. За это время мы реализовали более тысячи социальных проектов, а их лидеры зарекомендовали себя настоящими профессионалами интеллектуальной помощи, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В Сбере есть сообщество волонтеров, и каждый, кто помогает людям, – его часть. Вместе мы решаем большие социальные задачи. Благодарю каждого за вдохновение быть ответственным и человечным. Я рад, что первый слет волонтеров состоялся на гостеприимной Байкальской земле и объединил неравнодушных людей, ответственный бизнес и государство, которые делают все для сохранения уникального природного наследия России».

«Байкал – природная жемчужина нашей планеты. Это прекрасно – приехать сюда с добрыми мыслями и делами. Волонтерство – не просто деятельность, это образ жизни, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Неравнодушные люди играют огромную роль в развитии своих регионов и страны в целом, откликаются на все вызовы времени, решают самые актуальные проблемы. Байкал собрал друзей из разных городов России и стран. У ребят есть уникальная возможность обменяться опытом, практиками и понять, что ещё можно сделать полезного для общества».

«Для меня слет стал потрясающим событием, где по-настоящему чувствуешь, что ты работаешь с близкими по ценностям людьми, – рассказала волонтер Сбера из Новосибирска Ольга Горохова. – Мы работаем в разных подразделениях, в разных городах и странах, но ощущаем этот мир и свою роль в нем одинаково. Я развиваю проект поддержки сотрудников, имеющих детей с инвалидностью. На слете я нашла партнеров, которые захотели присоединиться и помогать коллегам в своем городе. Я очень вдохновлена и полна новых идей».