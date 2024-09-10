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Мосгоризбирком признал выборы депутатов МГД восьмого созыва состоявшимися

15:46 10.09.2024

Выборы депутатов Мосгордумы (МГД) восьмого созыва признаны состоявшимися. По словам главы Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, в столичный парламент избраны 45 депутатов по одномандатным избирательным округам.

Как отмечает МГИК, в выборах 6-8 сентября участвовали 3 155 663 избирателя. 3 009 865 человек высказали свою политическую позицию при помощи электронного и дистанционного электронного голосования, 145 820 - используя бумажные бюллетени.

После подсчета 100% бюллетеней, большинство в Мосгордуме получили представители «Единой России». У них будет 38 из 45 мандатов. Кроме того, в городскую думу были избраны два самовыдвиженца, три представителя КПРФ, один представитель «Новых людей» и один представитель «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

По словам руководителя рабочей группы Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб на решения и действия избирательных комиссий Римы Кузнецовой, «жалоб, связанных с нарушением порядка голосования, на сегодняшний день к нам не поступило». Также не было ни одной жалобы на нарушение порядка подведения итогов голосования и результатов выборов. «Кроме того, Общественный штаб по наблюдению за выборами также не получил ни одной жалобы, связанной с нарушениями порядка голосования», – заявила представитель МГИК.

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