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НОВОСТИ

СВО сейчас — безальтернативный способ достижения целей России, заявил Песков

16:00 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция на Украине в настоящий момент — единственный способ достижения целей России. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас, — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о возможных договоренностях Москвы и Киева, — главное — достижение наших целей». «И специальная военная военная операция в настоящий момент — в отсутствие иных альтернатив — является единственным возможным способом достижения наших целей».

«Поэтому она продолжается», — заключил Песков.

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