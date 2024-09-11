Экспресс-опрос CNN показал, что в дебатах с Трампом победила Харрис

10:32 Источник: РБК

Большинство (63%) зарегистрированных избирателей США, принявших участие в экспресс-опросе CNN и SSRS, заявили о победе кандидата от демократов Камалы Харрис на дебатах с республиканцев Дональдом Трампом.

Перед дебатами те же избиратели разделились пополам: 50% считали, что лучше выступит Трамп, еще 50% - что Харрис. РБК