Советник премьера Индии рассказал Путину об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины - Песков
19:16 12.09.2024
Советник премьер-министра Индии Аджит Довал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о подходах Нарендры Моди к украинскому урегулированию, но это не является его мирном планом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Он рассказал об основном содержании контактов Моди в Киеве и об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины. Но при этом речь не идет о каком-то стройном мирном плане», — сказал представитель Кремля.
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