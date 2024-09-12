Советник премьера Индии рассказал Путину об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины - Песков

19:16

Советник премьер-министра Индии Аджит Довал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о подходах Нарендры Моди к украинскому урегулированию, но это не является его мирном планом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Он рассказал об основном содержании контактов Моди в Киеве и об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины. Но при этом речь не идет о каком-то стройном мирном плане», — сказал представитель Кремля.