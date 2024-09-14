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Проект бюджета Украины предусматривает дефицит в $38,7 млрд и военные расходы в $53,7 млрд

08:40 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины утвердило проект госбюджета на следующий год с дефицитом в 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд). Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Доходы ожидаются на уровне 2 трлн гривен ($48,35 млрд), расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн гривен ($87,03 млрд), — написал он в своем телеграм-канале. — Приоритет этого бюджета очень четкий — это оборона и безопасность нашей страны. Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели. Расходы на оборону вырастут минимум до 2,22 трлн гривен ($53,67 млрд)».

Теперь документ должны рассмотреть в Верховной раде. Тем временем в парламент внесен очередной законопроект о повышении налогов. Как пояснил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк, авторы инициативы вновь предлагают повысить военный сбор с 1,5% до 5,0%, увеличить налогообложение физических лиц — предпринимателей и заложить ставку 25% на прибыль финансовых учреждений. Эти меры призваны содействовать поступлению в бюджет 30 млрд гривен ($723,8 млн) или 57 млрд гривен ($1,4 млрд), если будет принят пункт о налогообложении прибыли банков.

Кроме того, эксперты миссии МВФ требуют повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта. По итогам работы миссии председатель Нацбанка Украины Андрей Пышный сообщал, что эксперты фонда уделили значительное внимание источникам финансирования бюджета в 2025 году и подчеркнули, что Украина «должна провести кропотливую работу по аккумулированию внутренних ресурсов».

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