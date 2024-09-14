Стала известна причина отмены Нидерландами поставки ПВО Patriot Киеву
10:00 14.09.2024 Источник: Известия
Министерство обороны Нидерландов отменило поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине из-за отказа союзника. Об этом 13 сентября сообщил журнал NL Times.
Отмечается, что в конце мая министерство заявило о намерении отправить системы Patriot на Украину. Пусковые установки и радар должны были поставить Нидерланды, а остальные компоненты собиралась предоставить другая страна. Однако в последний момент неизвестный союзник отказался участвовать в поставке. После этого минобороны Нидерландов объявило о заморозке проекта. "Известия"
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