10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог быть нанят киевским режимом.

«Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый стрелок в Трампа Рут, который вербовал наемников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?» — написал Медведев в социальной сети Х.