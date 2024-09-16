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Медведев предположил, что подозреваемый в покушении на Трампа мог быть нанят Киевом

10:32 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог быть нанят киевским режимом.

«Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый стрелок в Трампа Рут, который вербовал наемников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?» — написал Медведев в социальной сети Х.

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