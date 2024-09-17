10:00 Источник: Lenta.ru

По данным разведслужб западных стран, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за весь период специальной военной операции (СВО) якобы составляют примерно 80 тысяч человек убитыми и 400 тысяч человек ранеными. Настоящие цифры могут быть гораздо больше, но подсчет точных цифр затрудняется нежеланием Киева публиковать точные данные. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации также отмечается, что СВО отразилась на демографических показателях Украины. По данным Александра Гладуна, научного сотрудника украинского Института демографии и социальных исследований, из-за масштабной мобилизации и эмиграции население страны снизилось с 42 миллионов до 29. При этом подчеркивается, что точные цифры станут известны лишь после окончания конфликта и возвращения к мирной жизни, когда Киев сможет уточнить число эмигрантов. "Лента.Ру"