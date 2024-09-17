В рядах ВСУ могут появиться офицеры-иностранцы
23:05 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нехватка офицерского состава ощущается в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), исправить ее планируется за счет уволенных в запас западных военных. Об этом заявил замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
«Мы все понимаем, какая сейчас ситуация с кадровым составом именно офицерским, и есть проблемы, действительно, у нас есть недобор. И в тоже самое время у нас есть западные наши коллеги, то есть военнослужащие, которые проходили службу, имеют офицерские звания, уже не действующие военные других стран, которые готовы присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины», — сказал он в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале телеканала «Рада».
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