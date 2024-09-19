Банки Турции хотят прекратить сделки с РФ, передав их только одному банку — источник
12:05 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти все турецкие банки фактически стремятся прекратить обслуживать связанные с РФ сделки, передав их только одному местному финансовому учреждению. Об этом сообщил в беседе с ТАСС информированный источник сфере турецкого финансового консалтинга.
«Фактически, исходя из текущей ситуации, почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии. Все эти сделки они хотели бы оставить банку Emlak Katılım, чтобы им самим обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций. Из-за учета этих рисков, например, сейчас многие банки Турции могут сразу возвращать приходящие средства в долларах и евро по сделкам, связанным с компаниями РФ и Белоруссии, и советуют обращаться в Emlak Katılım для осуществления платежей в нацвалютах», — сообщил собеседник. Речь идет о частных и государственных турецких банках, у которых нет иностранных партнеров, главным образом западных. Финансовые учреждения с западным участием фактически и так прекратили обслуживать связанные с РФ операции.
Он отметил, что «только банк Emlak Katılım осуществляет торговые сделки в паре российский рубль/турецкая лира». «Конечно, ставки комиссии инкассо там довольно высокие по сравнению со стандартными. Это около 5-6%. Но учитывая трудоемкость комплаенса в других банках, на размер комиссии компании-клиенты зачастую уже не смотрят», — добавил источник.
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