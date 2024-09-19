Численность населения Австралии впервые в истории страны превысила 27 млн человек

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность населения Австралии превысила 27 млн человек, увеличившись за прошедшие 12 месяцев на 615 тыс. Об этом сообщило Государственное бюро статистики страны (ABS).

По его данным, к середине 2024 года население Австралии увеличилось на 2,3%. «Численность населения превысила 27 млн человек в марте 2024 года и сейчас составляет 27,1 млн. По сравнению с сентябрем 2023 года число австралийцев увеличилось на 615 300, и чистая зарубежная миграция обеспечила 83% этого прироста [509 800 человек]», — указал глава отдела демографии ABS Бейдар Чо.