В этом году в ВС РФ будет поставлено порядка 1,4 млн беспилотников, сообщил Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил о значительном увеличении поставок беспилотников в Вооруженные силы РФ.

«Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем год выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее — практически в 10 раз», — заявил глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК).