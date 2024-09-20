0
0
134
НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли более 370 военных на курском направлении — МО РФ

13:05 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 370 военных и 18 единиц бронетехники на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования, семь автомобилей. Уничтожена одна понтонная переправа», — сообщили в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 20.09.2024
Кремль считает абсурдной идею Польши пересмотреть статус Крыма — Песков
0
16
13:32 20.09.2024
Отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ у Нового Пути и Медвежьего
0
99
13:20 20.09.2024
Каждый четвертый ребенок в РФ воспитывается в многодетной семье
0
110
13:00 20.09.2024
ВВС США целенаправленно сокращают число соискателей среди белых мужчин — СМИ
0
149
12:32 20.09.2024
Уровень госдолга Великобритании достиг 100% ВВП впервые с 1960-х годов
0
186
12:20 20.09.2024
В ДНР за пять дней произошло 750 природных пожаров, сгорели 24 дома
0
197
12:05 20.09.2024
Один беспилотник ВСУ атаковал Энергодар, второй сбит в воздухе
0
222
12:00 20.09.2024
Киев сегодня утром возглавлял список самых загрязненных городов в мире
0
218
11:32 20.09.2024
Белорусские танкисты пройдут обучение на российском полигоне Мулино
0
248
11:20 20.09.2024
Власти Тайваня утверждают, что взорвавшиеся пейджеры не производились на острове
0
249

Возврат к списку