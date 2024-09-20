ВСУ за сутки потеряли более 370 военных на курском направлении — МО РФ
13:05 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 370 военных и 18 единиц бронетехники на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования, семь автомобилей. Уничтожена одна понтонная переправа», — сообщили в министерстве.
НОВОСТИ
- 14:00 20.09.2024
- Кремль считает абсурдной идею Польши пересмотреть статус Крыма — Песков
- 13:32 20.09.2024
- Отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ у Нового Пути и Медвежьего
- 13:20 20.09.2024
- Каждый четвертый ребенок в РФ воспитывается в многодетной семье
- 13:00 20.09.2024
- ВВС США целенаправленно сокращают число соискателей среди белых мужчин — СМИ
- 12:32 20.09.2024
- Уровень госдолга Великобритании достиг 100% ВВП впервые с 1960-х годов
- 12:20 20.09.2024
- В ДНР за пять дней произошло 750 природных пожаров, сгорели 24 дома
- 12:05 20.09.2024
- Один беспилотник ВСУ атаковал Энергодар, второй сбит в воздухе
- 12:00 20.09.2024
- Киев сегодня утром возглавлял список самых загрязненных городов в мире
- 11:32 20.09.2024
- Белорусские танкисты пройдут обучение на российском полигоне Мулино
- 11:20 20.09.2024
- Власти Тайваня утверждают, что взорвавшиеся пейджеры не производились на острове
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать