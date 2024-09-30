Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России — указ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, который был ранен в начале августа в Курской области, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание Героя РФ присвоено Поддубному «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга», отмечается в документе.