Армия Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению армейской пресс-службы, мишенями являются объекты вооруженных формирований шиитской организации «Хезболлах».

«В соответствии с решением политического руководства [еврейского государства] несколько часов назад Армия обороны Израиля начала ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры „Хезболлах“ в Южном Ливане. Эти цели находятся в поселках, расположенных рядом с границей, и представляют непосредственную угрозу для населенных пунктов на севере Израиля», — говорится в сообщении.