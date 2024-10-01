Армия Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана
09:00 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению армейской пресс-службы, мишенями являются объекты вооруженных формирований шиитской организации «Хезболлах».
«В соответствии с решением политического руководства [еврейского государства] несколько часов назад Армия обороны Израиля начала ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры „Хезболлах“ в Южном Ливане. Эти цели находятся в поселках, расположенных рядом с границей, и представляют непосредственную угрозу для населенных пунктов на севере Израиля», — говорится в сообщении.
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