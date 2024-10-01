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НОВОСТИ

Цена газа в Европе за девять месяцев выросла на 21%

09:32 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе по итогам девяти месяцев 2024 года выросла на 21%, примерно до $444 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС.

Если 29 декабря 2023 года фьючерсы на газ торговались на уровне около $367 за 1 тыс. куб. м, то 30 сентября торги закрылись на отметке $444 — на 21% выше по сравнению с концом прошлого года.

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