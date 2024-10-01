Израильские военные проводят срочное совещание после ракетной атаки со стороны Ирана

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массированная ракетная атака Ирана в направлении Израиля «будет иметь последствия». Об этом заявил на брифинге официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«Мы будем защищать граждан Израиля. У этого обстрела будут последствия. У нас есть планы. Мы будем действовать тогда и там, где будет нужно», — сказал он.

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви после массированной ракетной атаки со стороны Ирана созвал срочное оперативное совещание в Тель-Авиве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Начальник генерального штаба в настоящий момент проводит совещание по оценке ситуации в комплексе „Кирия“ (комплекс зданий Минобороны, армейских и силовых структур на востоке Тель-Авива — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении.



Израиль снова открыл свое воздушное пространство. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.