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Рядом с посольством Израиля в Дании произошло два взрыва — Reuters

10:32 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Дании начала расследование по делу о взрывах рядом с посольством Израиля в Копенгагене. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, рядом с израильским посольством в Копенгагене прогремело два взрыва, информации о пострадавших не поступало.

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