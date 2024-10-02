Рядом с посольством Израиля в Дании произошло два взрыва — Reuters

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Дании начала расследование по делу о взрывах рядом с посольством Израиля в Копенгагене. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, рядом с израильским посольством в Копенгагене прогремело два взрыва, информации о пострадавших не поступало.