1 047 человек эвакуированы в ПВР в Феодосии из-за пожара на нефтебазе
10:20 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
1 047 человек в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей в Феодосии эвакуированы в пункты временного размещения из-за пожара на нефтебазе, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем телеграм-канале.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что утром 7 октября произошло возгорание на феодосийской нефтебазе. Жертв и пострадавших нет. На месте работают пожарные. В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
«Для обеспечения безопасности людей, проживающих <…> в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1 047 человек», — говорится в сообщении. Глава города уточнил, что после регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города.
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