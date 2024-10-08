1 047 человек эвакуированы в ПВР в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

1 047 человек в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей в Феодосии эвакуированы в пункты временного размещения из-за пожара на нефтебазе, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем телеграм-канале.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что утром 7 октября произошло возгорание на феодосийской нефтебазе. Жертв и пострадавших нет. На месте работают пожарные. В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих <…> в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1 047 человек», — говорится в сообщении. Глава города уточнил, что после регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города.