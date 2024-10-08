Торговый оборот РФ и Армении в этом году может стать рекордным — Путин
15:32 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин объявил о значительном росте товарооборота РФ и Армении, который в нынешнем году может побить рекорд.
«Товарооборот достиг в прошлом году $7,4 млрд, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив $8,3 млрд», — сказал глава российского государства на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить $14-16 млрд, это рекордный показатель», — отметил Путин.
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