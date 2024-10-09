Дефицит бюджета РФ за январь — сентябрь 2024 г. предварительно составил 169 млрд руб.

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ, по предварительной оценке Минфина, за январь — сентябрь 2024 года составил 169 млрд руб., сообщается на сайте министерства.

Доходы бюджета за отчетный период составили 26,289 трлн руб., что на 33,2% больше, чем годом ранее; расходы достигли 26,120 трлн руб. (+23,3%).