Южная Корея отрицает отправку беспилотников в Пхеньян — Рёнхап

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Корея не отправляла беспилотники в Пхеньян для распространения листовок. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

«Армия не отправляла беспилотники на Север», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на комитет.