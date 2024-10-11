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НОВОСТИ

Южная Корея отрицает отправку беспилотников в Пхеньян — Рёнхап

16:12 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Корея не отправляла беспилотники в Пхеньян для распространения листовок. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

«Армия не отправляла беспилотники на Север», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на комитет.

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