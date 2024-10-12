Три человека, включая сотрудника полиции, погибли в результате нападения в Магасе

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека, в том числе сотрудник полиции, погибли в результате нападения неизвестных в Магасе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ингушетии.

«В результате нападения, по предварительным данным, погибли трое человек, включая сотрудника полиции», — говорится в сообщении.