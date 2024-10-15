Запад испытывает нарастающую усталость от конфликта на Украине — глава финского МИД
11:20 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада испытывают нарастающую усталость от конфликта на Украине и все больше надеются на какой-то способ его разрешения. С таким предупреждением выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
«Это [усталость] реально, и все в большей степени», — приводит ее слова газета Financial Times. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке отвлек как внимание Запада, так и его ресурсы, констатировала Валтонен.
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