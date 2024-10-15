Запад испытывает нарастающую усталость от конфликта на Украине — глава финского МИД

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада испытывают нарастающую усталость от конфликта на Украине и все больше надеются на какой-то способ его разрешения. С таким предупреждением выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Это [усталость] реально, и все в большей степени», — приводит ее слова газета Financial Times. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке отвлек как внимание Запада, так и его ресурсы, констатировала Валтонен.