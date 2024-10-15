Талибы* в трех провинциях Афганистана ввели запрет на показ в СМИ людей и животных

18:25 Источник: Интерфакс

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация*) ввело в ряде провинций запрет на показ в СМИ людей и животных, сообщает во вторник Associated Press.

Оно приводит слова представителя министерства по поощрению добродетели и удержанию от порока Афганистана, пояснившего, что государственные СМИ в провинциях Тахар, Вардак и Кандагар должны прекратить использование изображений всех живых существ - людей и животных.

Позднее это распоряжение распространили и на независимые СМИ в этих провинциях, отмечает директор Союза независимых журналистов Афганистана.

По сообщению Афганского центра журналистов, в связи с данным предписанием ряд телеканалов и радиостанций в провинции Тахар приостановили вещание. Отмечается, что в сентябре СМИ Тахара подпали под введенный властями запрет на трансляцию официальных встреч и съемки интервью.