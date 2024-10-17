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Путин разрешил министру спорта РФ Дегтяреву баллотироваться на пост руководителя ОКР

22:30 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин разрешил министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву участвовать в выборах на пост руководителя Олимпийского комитета РФ.

«Да, хорошо, я в целом поддерживаю», — ответил глава государства Дегтяреву на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Министр спорта заверил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Олимпийского комитета РФ при разрешении президента.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Олимпийский комитет РФ должен остаться независимым и автономным, даже если его возглавит министр спорта.

«Национальный Олимпийский комитет должен без всякого сомнения сохранить автономность и независимость и иметь возможность противодействовать любым теоретически возможным давлениям со стороны», — указал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при обсуждении возможности для министра спорта одновременно возглаить и Олимпийский комитет России.

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