Суд приговорил напавшего на губернатора Мурманской области к 13 годам колонии
15:12 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд приговорил Александра Быданова, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Признать виновным Александра Быданова и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — огласила приговор судья.
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