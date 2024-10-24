Суд приговорил напавшего на губернатора Мурманской области к 13 годам колонии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд приговорил Александра Быданова, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать виновным Александра Быданова и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — огласила приговор судья.