0
0
163
НОВОСТИ

Суд приговорил напавшего на губернатора Мурманской области к 13 годам колонии

15:12 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд приговорил Александра Быданова, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать виновным Александра Быданова и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — огласила приговор судья.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 24.10.2024
Разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием — Fox News
0
26
16:12 24.10.2024
Путин констатировал смену пост-Бреттон-Вудской системы, основанной на долларе
0
87
16:00 24.10.2024
ЕС может повысить пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ и Белоруссии — Bloomberg
0
107
15:39 24.10.2024
Народный артист Александр Пашутин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве
0
135
15:32 24.10.2024
Медведев словами bóbr kurwa прокомментировал планы Варшавы выслать посла РФ
0
162
15:00 24.10.2024
ВСУ потеряли более 26 тыс. военных за время боевых действий в Курской области
0
181
14:32 24.10.2024
За сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 280 военных, 8 сдались в плен
0
251
14:12 24.10.2024
Федеральный бюджет РФ готовили исходя из ключевой ставки ЦБ в 15,1% — Силуанов
0
272
14:00 24.10.2024
Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для России — Путин
0
338
13:32 24.10.2024
БРИКС может приблизить конец доминирования коллективного Запада — Лукашенко
0
321

Возврат к списку