Смертность от туберкулеза в России снизилась в 6 раз за 20 лет — Мурашко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реализация госпрограмм по борьбе с туберкулезом и социально значимыми заболеваниями позволила в шесть раз снизить смертность от туберкулеза в РФ за 20 лет, за тот же период заболеваемость снизилась в три раза. Показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза находятся на исторических минимумах, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Благодаря успешной реализации государственных программ по борьбе с туберкулезом и социально значимыми заболеваниями, за последние 20 лет в России удалось снизить заболеваемость в три раза, а смертность — в шесть раз. В настоящее время показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза находятся на исторических минимумах за весь период наблюдения», — сказал министр на коллегии министерства, посвященной реализации государственной политики по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза, борьбе с хроническими вирусными гепатитами и инфекциями, передающимися преимущественно половым путем.