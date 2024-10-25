Герман Греф: Критически важно иметь национальные модели искусственного интеллекта

16:40

Фото пресс-службы Сбера



Глава Сберавыступил на VIII Конференции «Больше чем обучение». Он модерировал панельную дискуссию «Как построить свое собственное Я». В ней приняли участие, заслуженный профессор Сколтеха, профессор РАН, член Европейской академии, кристаллохимик и материаловед, и, директор Института психологии РАН, академик РАН, доктор психологических наук, профессор.

Открывая дискуссию, Герман Греф подчеркнул, что развитие – один из ключевых факторов,определяющих счастливое существование человека. Но для этого нужно ответить на вопрос «кто я такой и каким хочу быть?». Он предложил участникам беседы поговорить о том, как найти себя в новой реальности.

Главное слово сегодняшнего дня – технологии. Все трения и изменения в геополитике, экономической политике вызваны перекосами в темпе развития технологий. Одна из ключевых технологий – генеративный искусственный интеллект. Компании по всему миру вкладывают в его развитие огромные средства. У России сейчас есть отставание от стран-лидеров в этом направлении, но оно исчисляется лишь месяцами, а не годами.

«Вчера мы в общий доступ выложили нашу последнюю модель – GigaChat Max, – и она показывает очень хорошие результаты по целому ряду метрик, – рассказал Герман Греф. – Все чаще генеративный искусственный интеллект применяется в дизайне, в архитектуре. Наш Kandinsky используется в автомобилестроении, при строительстве яхт. Сейчас мы работаем над тем, чтобы больше использовать его при проектировании различных конструкций в строительстве. Критически важно иметь национальные модели. Kandinsky все больше и больше становится национальным, понимает наш с вами язык. Ведь есть много вещей, которые нельзя делать на универсальных или на американских датасетах».

Профессор РАН, кристаллохимик Артем Оганов рассказал, что искусственный интеллект находит сегодня колоссальное применение в химии и материаловедении. Он помогает, например, предсказывать вещества, о которых раньше никто не знал и считалось, что они невозможны. И все рекорды сверхпроводимости за последние десять лет получены на такого рода странных соединениях.

Директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков считает, что один из ключевых вопросов в технологичном мире – как людям сохранить индивидуальность, свободу и независимость? Сегодня по цифровым следам (по некоторым исследованиям, по 150 кликам) можно составить психологический профиль человека и попытаться манипулировать им. Помешать этому могли бы цифровые ангелы, которые, с одной стороны, помогают человеку организовать его жизнь, развитие, образование, коммуницировать с другими людьми и системами искусственного интеллекта. С другой – являются его цифровыми конфидентами.

Герман Греф отметил важность этой темы, рассказав, что сегодня преступники используют искусственный интеллект для социальной инженерии. Тонко просчитывают психологический профиль жертвы, давят именно на те клавиши, которые отзываются в ее сознании. «Сбер успешно применяет технологии искусственного интеллекта против социальной инженерии, – отметил он. – Наша команда совершили колоссальный прорыв. Мы единственный банк в мире, который умеет бороться с такого рода вещами с точностью 99,8%. Также мы используем технологии, которые помогают вычислять профиль тех людей, которые подвержены манипуляциям, и благодаря этому мы можем защищать их от преступников».

Конференция СберУниверситета «Больше чем обучение» в этом году проходит в восьмой раз, и традиционно на ней собрались ведущие представители научного, образовательного и бизнес-сообществ. Тема конференции посвящена тому, как человечество прошло долгий путь от устных традиций передачи знаний к обучению в цифровых пространствах и дополненной реальности и способны ли мы с помощью технологий превзойти прогресс веков всего за несколько сотен дней.