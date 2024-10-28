Медведев считает, что нормальный ответ на действия Зурабишвили — отстранение и арест

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стандартным ответом на действия президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая провоцирует волнения в собственной стране, стали бы ее отстранение и арест. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Марионеточный президент Грузии отказалась признать итоги выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Стандартная практика в таких случаях — отстранение от должности и арест», — написал Медведев.