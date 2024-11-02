В окружении Зеленского считают антиукраинскую риторику Трампа лишь предвыборным ходом - СМИ

11:15

Некоторые члены команды Владимира Зеленского считают, что переизбрание кандидата от Республиканской партии на пост президента США Дональда Трампа может оказаться выгодно Киеву. Они полагают, что его антиукраинская риторика не будет соответствовать действительности, сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее сведениям, в преддверии президентских выборов в США некоторые представители команды Зеленского за закрытыми дверями высказывают мнение, что «радикальные перемены в руководстве США пошли бы на пользу» Украине. Так, по словам двух неназванных украинских чиновников, несмотря на то, что высказывания Трампа касательно Украины «носят негативный характер», это всего лишь предвыборная риторика, которая не обязательно будет соответствовать его действиям в случае возвращения в Белый дом.