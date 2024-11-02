0
0
50
НОВОСТИ

В окружении Зеленского считают антиукраинскую риторику Трампа лишь предвыборным ходом - СМИ

11:15 02.11.2024

Некоторые члены команды Владимира Зеленского считают, что переизбрание кандидата от Республиканской партии на пост президента США Дональда Трампа может оказаться выгодно Киеву. Они полагают, что его антиукраинская риторика не будет соответствовать действительности, сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее сведениям, в преддверии президентских выборов в США некоторые представители команды Зеленского за закрытыми дверями высказывают мнение, что «радикальные перемены в руководстве США пошли бы на пользу» Украине. Так, по словам двух неназванных украинских чиновников, несмотря на то, что высказывания Трампа касательно Украины «носят негативный характер», это всего лишь предвыборная риторика, которая не обязательно будет соответствовать его действиям в случае возвращения в Белый дом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 02.11.2024
Властям Испании говорят о двух неделях на восстановление скоростного ж/д сообщения Валенсии с Мадридом
0
84
10:30 02.11.2024
ВМФ Австралии может использовать только одну подлодку и то в случае крайней необходимости - СМИ
0
164
10:00 02.11.2024
С начала года экспорт газа по трубопроводам из России в ЕС вырос на 15%
0
206
09:30 02.11.2024
Многие богатые американцы ищут, куда бы уехать из США на время после выборов - СМИ
0
234
09:20 02.11.2024
В ночь на субботу над семью регионами РФ было уничтожено 24 украинских БПЛА – МО РФ
0
241
09:10 02.11.2024
Власти Ирана: Теперь у нас есть технические возможности для производства ядерного оружия
0
290
09:00 02.11.2024
Для «деэскалации и дипломатии» США отправляют на Ближний Восток дополнительную военную тезнику
0
272
22:40 01.11.2024
РФ заблокировала программу Великобритании в СБ ООН из-за включения заседания по Украине
0
779
22:00 01.11.2024
Пример Украины останавливает Грузию от противостояния с РФ на стороне Запада — Медведев
0
840
21:20 01.11.2024
СВО бы не было, если бы США хватило ума заключить с РФ договор о безопасности — Медведев
0
895

Возврат к списку