Объем ФНБ на 1 ноября составил 12,73 трлн руб. — Минфин РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 ноября 2024 года составил 12,73 трлн руб., или 6,6% от прогнозируемого на 2024 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.

Объем ФНБ эквивалентен $131,13 млн.

Объем ликвидных активов фонда на 1 ноября составил 5,447 трлн руб., увеличившись примерно на 192 млрд руб. с начала октября.