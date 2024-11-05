Объем ФНБ на 1 ноября составил 12,73 трлн руб. — Минфин РФ
16:32 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 ноября 2024 года составил 12,73 трлн руб., или 6,6% от прогнозируемого на 2024 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.
Объем ФНБ эквивалентен $131,13 млн.
Объем ликвидных активов фонда на 1 ноября составил 5,447 трлн руб., увеличившись примерно на 192 млрд руб. с начала октября.
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