В аэропорту Домодедово задержан гражданин Армении, участвовавший в боях на стороне ВСУ
12:05 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданин Армении Армен Балян, участвовавший в качестве наемника в боевых действиях на стороне Украины, задержан в аэропорту Домодедово, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Балян задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникновения на территорию РФ. В ходе допроса Балян признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, дал исчерпывающие показания, подтвердил ранее установленные следствием факты участия в вооруженном конфликте в качестве наемника», — говорится в сообщении.
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