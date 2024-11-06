В аэропорту Домодедово задержан гражданин Армении, участвовавший в боях на стороне ВСУ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин Армении Армен Балян, участвовавший в качестве наемника в боевых действиях на стороне Украины, задержан в аэропорту Домодедово, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Балян задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникновения на территорию РФ. В ходе допроса Балян признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, дал исчерпывающие показания, подтвердил ранее установленные следствием факты участия в вооруженном конфликте в качестве наемника», — говорится в сообщении.