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Стояногло: Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили

18:50 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал свое поражение действующему президенту Майе Санду на выборах.

«Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. <…> Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва», — написал Стояногло в своем телеграм-канале.

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