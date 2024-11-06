Стояногло: Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал свое поражение действующему президенту Майе Санду на выборах.

«Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. <…> Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва», — написал Стояногло в своем телеграм-канале.