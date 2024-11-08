В Саратове выбиты стекла в жилом доме в результате атаки БПЛА

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

13 стекол в подъезде жилого дома в Заводском районе Саратова выбиты в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Павел Сурков.

«В результате атаки БПЛА выбито 13 стекол в подъездах дома на Санаторном проезде. По поручению губернатора, на место для оперативного принятия мер направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации. Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены», — написал Сурков в своем телеграм-канале.