Все жители курского приграничья получат жилищные сертификаты — Старовойт

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жилищные сертификаты получат все жители приграничных районов Курской области, вне зависимости от степени разрушений домов. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

«Сертификаты получат все, вне зависимости от степени разрушения. Если человек получает жилищный сертификат и „отоваривает“ его на территории региона, то земельный участок остается за владельцем», — сказал он.