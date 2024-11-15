Курорт «Манжерок» признали лучшим в туристической отрасли России

14:20

Крупнейший алтайский курорт «Манжерок» завоевал 2 награды национальной премии «Горы России». Ее итоги подвели на торжественной церемонии в Москве.

Заветные статуэтки курорт Сбера завоевал в двух номинациях. «Манжерок» стал лучшим горнолыжным курортом для семейного отдыха, а пятизвездочный отель курорта удостоен звания лучшего горнолыжного отеля страны. Наряду с другими горнолыжными комплексами «Манжерок» подтвердил высокий уровень сервиса и качество услуг на Алтае. По итогам национальной премии «Горы России» алтайский курорт становится лидером уже на протяжении 3 лет.

«Курорт Сбера Манжерок – это не просто место для отдыха, это пространство, где каждая семья может найти гармонию и радость. Мы стремимся создать комфортную и человекоцентричную атмосферу, где ценятся не только удобства, но и воспоминания, которые остаются с нами на всю жизнь. Победа в двух номинациях Национальной премии «Горы России» – это подтверждение наших усилий и любви к тому, что мы делаем. Мы продолжаем развивать наш курорт, чтобы каждая семья могла наслаждаться природой и проводить время вместе в кругу близких», – отметил председатель совета директоров всесезонного курорта «Манжерок» Иван Морозов.

В копилке «Манжерока» это далеко не первая награда. На счету алтайского курорта десятки международных премий. В прошлом году пятизвездочный отель «Манжерок» завоевал три международные награды The World Luxury Hotel Awards. В этом году курорт отметили в самой престижной международной премии мира The World Luxury Hotel Awards 2024. «Манжерок» завоевал 9 наград и стал одним из двух российских курортов, проекты которых оценили на мировом уровне.

Курорт Сбера «Манжерок» – стремительно развивающийся современный курорт. В зимнем горнолыжном сезоне 2024/2025 здесь будут доступны 5 канатных дорог, 50 километров трасс, 11 из которых для вечернего катания. Новинкой сезона станет мультимедийный каток площадью 2 250 квадратных метров, где световые инсталляции создадут праздничную атмосферу. Кроме того, на курорте 5 точек проката, где гостям будет доступно больше 3 000 комплектов спортивного снаряжения. В зимнем сезоне 2024/2025 в «Манжероке» откроется первый этап семейного парка приключений с родельбаном и всесезонным тюбингом на 6 дорожек с траволатором.