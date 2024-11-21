0
0
138
НОВОСТИ

Россия испытала новую ракетную систему средней дальности «Орешник», которой невозможно противодействовать - Путин

20:39 21.11.2024 Источник: Интерфакс, ТАСС

Россия нанесла по «Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности, в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — сообщил Путин. Он уточнил, что ракетчики назвали ее «Орешник».

Российским ракетам "Орешник" средств противодействия на сегодня нет, заявил президент России Владимир Путин.

"Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", - заявил в четверг Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:55 21.11.2024
Путин: В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально
0
38
20:36 21.11.2024
РФ предпочитает решать вопросы миром, но готова к любому развитию событий - Путин
0
107
20:31 21.11.2024
По объектам в Брянской и Курской областях РФ были нанесены удары ракетами дальнего действия западного производства - Путин
0
130
19:00 21.11.2024
Америка расширила санкции, чтобы помешать РФ «использовать международную финансовую систему»
0
298
18:20 21.11.2024
Фицо и Вучич договорились поехать на Победы в Москву 9 мая 2025 года
0
324
17:42 21.11.2024
Артист Владимир Девятов посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
329
17:40 21.11.2024
Израильский министр предложил в ответ на ордера МУС присоединить Западный берег Иордана
0
380
17:12 21.11.2024
ЕС считает ордеры МУС против Нетаньяху и Галанта обязательными к исполнению — Боррель
0
419
17:00 21.11.2024
В Белоруссию прибыла очередная батарея российских ЗРК «Тор-М2» — Минобороны
0
423
16:32 21.11.2024
Оппозиция в Абхазии настаивает на отзыве из парламента соглашения по инвестпроектам
0
453

Возврат к списку