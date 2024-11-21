Россия испытала новую ракетную систему средней дальности «Орешник», которой невозможно противодействовать - Путин

20:39 Источник: Интерфакс, ТАСС

Россия нанесла по «Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности, в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — сообщил Путин. Он уточнил, что ракетчики назвали ее «Орешник».

Российским ракетам "Орешник" средств противодействия на сегодня нет, заявил президент России Владимир Путин.

"Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", - заявил в четверг Путин.