В США напомнили о «Гаагском акте о вторжении» после выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху
16:00 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский сенатор Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас) напомнил о существовании в США закона, известного как «Гаагский акт о вторжении» и позволяющего начать военные действия в ответ на арест гражданина США или союзнического Вашингтону государства по ордеру Международного уголовного суда (МУС), расположенного в Гааге.
«Горе [прокурору МУС Кариму Хану] и всем, кто попытается привести в исполнение эти незаконные ордера. Позвольте мне напомнить им всем по-дружески: американский закон о МУС не просто так называют „Гаагским актом о вторжении“. Подумайте об этом», — написал он на своей странице в соцсети X после выдачи МУС ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта. Коттон, которого избранный президент США Дональд Трамп ранее рассматривал на должности шефа Пентагона и главы ЦРУ, также назвал МУС «пародией на суд», а Карима Хана — «ненормальным фанатиком».
НОВОСТИ
- 16:32 22.11.2024
- Все боевые блоки ракеты «Орешник» достигли цели
- 16:15 22.11.2024
- Певица Юта встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
- 16:12 22.11.2024
- Украине ради мира пора задуматься над территориальными уступками России — FP
- 15:32 22.11.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Новодмитровки в ДНР
- 15:12 22.11.2024
- Зеленский лишил госнаград патриарха Кирилла, Матвиенко, Баскова и Киркорова
- 15:00 22.11.2024
- Правительство РФ досрочно снимет запрет экспорта бензина
- 14:32 22.11.2024
- Действия МУС вряд ли чему-то способствуют, в том числе миру на Ближнем Востоке — Песков
- 14:12 22.11.2024
- В городе Днепре прогремели взрывы
- 14:00 22.11.2024
- Товарооборот Белоруссии и РФ приблизился к $40 млрд по итогам 9 месяцев 2024 года
- 13:42 22.11.2024
- Герман Греф: Наша задача – создать систему, которая будет на стороне человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать