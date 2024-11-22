В США напомнили о «Гаагском акте о вторжении» после выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский сенатор Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас) напомнил о существовании в США закона, известного как «Гаагский акт о вторжении» и позволяющего начать военные действия в ответ на арест гражданина США или союзнического Вашингтону государства по ордеру Международного уголовного суда (МУС), расположенного в Гааге.

«Горе [прокурору МУС Кариму Хану] и всем, кто попытается привести в исполнение эти незаконные ордера. Позвольте мне напомнить им всем по-дружески: американский закон о МУС не просто так называют „Гаагским актом о вторжении“. Подумайте об этом», — написал он на своей странице в соцсети X после выдачи МУС ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта. Коттон, которого избранный президент США Дональд Трамп ранее рассматривал на должности шефа Пентагона и главы ЦРУ, также назвал МУС «пародией на суд», а Карима Хана — «ненормальным фанатиком».