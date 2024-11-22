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Шмидт, преследуемsq в Польше по политическим мотивам получит убежище в Белоруссии - Лукашенко

18:45 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом предоставил убежище в республике бывшему польскому судье Томашу Шмидту, преследуемому на родине по политическим мотивам. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше», — говорится в тексте.

Также главой государства удовлетворены заявления о приеме в гражданство Белоруссии иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в стране. Новыми гражданами Белоруссии стали 257 человек, которые прибыли, в частности, из Армении, Грузии, Казахстана, Молдавии, Палестины, России, Сирии, Узбекистана, Украины.


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