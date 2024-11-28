Лукашенко заявил о «натофикации» Европы и мира в целом

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об идущей «натофикации» Европы и мира в целом.

«Стремительно набирает обороты гонка вооружений. Продолжает милитаризироваться Восточноевропейский регион, особенно Польша. Идет „натофикация“ Европы и мира в целом», — приводит агентство БелТА заявление Лукашенко, сделанное в Астане на саммите ОДКБ в узком составе.