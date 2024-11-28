Лукашенко заявил о «натофикации» Европы и мира в целом
16:00 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об идущей «натофикации» Европы и мира в целом.
«Стремительно набирает обороты гонка вооружений. Продолжает милитаризироваться Восточноевропейский регион, особенно Польша. Идет „натофикация“ Европы и мира в целом», — приводит агентство БелТА заявление Лукашенко, сделанное в Астане на саммите ОДКБ в узком составе.
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