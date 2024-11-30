Глава МИД Турции пояснил, почему ядерную риторику Путина следует принять во внимание
10:45 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал внимательно отнестись к высказываниям президента России Владимира Путина о ядерном оружии.
«Рассматривать ядерную риторику президента России Владимира Путина только лишь как угрозу было бы слишком упрощенным подходом. Все обычные вооружения, которые можно было использовать, уже использованы [на Украине], но война не закончилась. И здесь либо восторжествует мир, либо война выйдет из-под контроля. Вот почему ядерную риторику Путина следует принять во внимание», — приводит его словам газета Yeni Safak.
НОВОСТИ
- 10:15 30.11.2024
- Ограничение на экспорт бензина и РФ продлено до конца января следующего года
- 09:40 30.11.2024
- По итогам ноября газ в Европе подорожал на 21%
- 09:30 30.11.2024
- Российские ученые планируют к 2030-му году построить самый мощный в мире лазер
- 09:15 30.11.2024
- Россия вывела на орбиту еще один спутник дистанционного зондирования Земли
- 09:00 30.11.2024
- Министр обороны РФ был принят главой КНДР
- 22:10 29.11.2024
- Возведение первого участка линии укреплений на границе с РФ завершено - кабмин Польши
- 21:30 29.11.2024
- Запад не хочет принимать доказательства применения химоружия на Украине - постпред РФ
- 21:10 29.11.2024
- Заграничная поездка Ермака оказалась неудачной - депутат Рады
- 19:25 29.11.2024
- В Тбилиси тысячи человек вышли на антиправительственный митинг
- 19:21 29.11.2024
- "Роснефть" за год высадила в Югре 390 тысяч сеянцев сосны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать