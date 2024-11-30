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Глава МИД Турции пояснил, почему ядерную риторику Путина следует принять во внимание

10:45 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал внимательно отнестись к высказываниям президента России Владимира Путина о ядерном оружии.

«Рассматривать ядерную риторику президента России Владимира Путина только лишь как угрозу было бы слишком упрощенным подходом. Все обычные вооружения, которые можно было использовать, уже использованы [на Украине], но война не закончилась. И здесь либо восторжествует мир, либо война выйдет из-под контроля. Вот почему ядерную риторику Путина следует принять во внимание», — приводит его словам газета Yeni Safak.

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