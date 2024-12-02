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НОВОСТИ

Зеленский признал, что ВСУ не смогут вернуть потерянные территории

11:32 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины не способны вернуть потерянные территории, признал Владимир Зеленский.

«У нашей армии для этого нет сил. Это правда», — сказал он в интервью японскому агентству Kyodo, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что конфликт на Украине вошел «в сложный период».

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