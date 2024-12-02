Зеленский признал, что ВСУ не смогут вернуть потерянные территории

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины не способны вернуть потерянные территории, признал Владимир Зеленский.

«У нашей армии для этого нет сил. Это правда», — сказал он в интервью японскому агентству Kyodo, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что конфликт на Украине вошел «в сложный период».