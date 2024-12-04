Отставной адмирал США заявил о неопределенном будущем союза Сеула и Вашингтона — ABC

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный союз США и Республики Корея может столкнуться в будущем с неопределенностью после введения в стране военного положения. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на адмирала ВМС США в отставке Марка Монтгомери.

Южная Корея стремится перевернуть страницу после введения военного положения, но ее союз с Вашингтоном может «столкнуться с некоторой неопределенностью», заявил он. Отставной адмирал добавил, что политическое будущее президента страны Юн Сок Ёля также остается под вопросом.

«Юн перешел Рубикон <…>. Его политическая жизнь под вопросом», — указал он.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты находятся в контакте с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по поводу ситуации в Республике Корея.