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Страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры, указал Путин

16:00 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив многие логистические цепочки и создававшиеся десятилетиями операционные связи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем аккуратно, некоторых стран. Или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры: были поставлены под удар или даже разрушены многие логистические цепочки, операционные связи, которые нарабатывались десятилетиями», — отметил глава российского государства.

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