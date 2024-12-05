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Зеленский ввел санкции против властей Грузии, в том числе Кобахидзе

12:00 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении Украиной санкций против властей Грузии. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

Как отмечается в тексте документа, в списки внесены 19 человек, в частности основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также ряд судей и депутатов грузинского парламента.

«Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. И это санкции против <…> части власти в Грузии. Украина применила санкции против <…> Иванишвили и его соратников, 19 лиц», — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Накануне Зеленский анонсировал подготовку ограничительных мер со стороны Киева против грузинских властей.

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